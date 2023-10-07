حزب الله: نحن على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية

قال حزب الله اللبناني إنه يتابع عن كثب التطورات الميدانية في فلسطين، وإنه "على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج".

وأضاف الحزب في بيان أن عملية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العسكرية ضد إسرائيل "رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية والتعدي ‏المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات".

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت فجر اليوم السبت بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة بضربة أولى "استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وأوضح بيان الحزب أن الهجوم كان "رسالة إلى العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بأسره، وخاصة أولئك ‏الساعين إلى التطبيع مع هذا العدو، أن قضية فلسطين قضية حية لا تموت حتى ‏النصر والتحرير".‏

وأكد أن "العملية تأكيد جديد على أن إرادة الشعب الفلسطيني وبندقية المقاومة هما الخيار الوحيد في مواجهة العدوان والاحتلال".

وردا على عملية حماس العسكرية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة، قائلا إن طائراته بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس.