بطائرات شراعية ودراجات بدأت القسام عملية "طوفان الأقصى"

مع شروق شمس يوم السبت الموافق 7/10/2023، كان مقاتلون من كتائب القسام يجتازون سماء غلاف غزة مع إسرائيل، بواسطة طائرات شراعية بسيطة، ليلحق بهم -بعد قليل- زملاء لهم على متن درّاجات وسيارات دفع رباعي، في اقتحام بريّ للحدود، وليس من الأنفاق وفقا "لسيناريوهات" إسرائيل المتوقعة لأي هجوم.

وبعد وقت قصير، كان مسلحو القسام يقتحمون عددا من المستوطنات، ويأسرون عددا من جنود إسرائيل، ويعودون بهم إلى القطاع.