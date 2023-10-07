تزامنا مع "طوفان الأقصى".. بايدن: سنوفر جميع سبل الدعم لإسرائيل

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الولايات المتحدة مستعدة لتوفير "جميع سبل الدعم المناسبة" عقب شن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوما على إسرائيل، فيما قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إنه سيعمل على ضمان حصول إسرائيل على الدعم الذي تحتاجه.

وذكر بايدن -في بيان- "أوضحت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أننا على استعداد لتوفير جميع سبل الدعم المناسبة لحكومة إسرائيل وشعبها".

وأضاف أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها"، وحذر "أي طرف آخر معاد لإسرائيل من السعي لانتهاز الفرصة في هذا الموقف".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تندد بهجمات حركة حماس على إسرائيل وتدعم حقها في الدفاع عن نفسها.

وأضاف بلينكن -في بيان أصدرته وزارة الخارجية- "لا يوجد أي مبرر للإرهاب على الإطلاق، نتضامن مع حكومة وشعب إسرائيل، ونقدم تعازينا لأسر الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم".

وتابع "سنبقى على اتصال وثيق مع شركائنا الإسرائيليين".

بدوره، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن "سأبقى على اتصال وثيق مع وزير الدفاع الإسرائيلي لضمان حصول إسرائيل على الدعم الذي تحتاجه"، مضيفا أنه أكد لنظيره الإسرائيلي التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) -في بيان- إن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان امتلاك إسرائيل "كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".

وصباح اليوم السبت أطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إسرائيل سمتها "طوفان الأقصى"، وشملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسللا واقتحام مستوطنات، فيما أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل وجرح المئات.

في المقابل، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة في القطاع، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين.