الناطق باسم القسام أبو عبيدة: معركتنا مستمرة والعدو لا يعلم عن نتائجها شيئا

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي مستمرة "والعدو لا يعلم عن نتائجها شيئا"، حيث تتواصل عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة ضد إسرائيل فجر اليوم السبت.

وأضاف أبو عبيدة -في تسجيل صوتي- أن "العدو سيصاب بالذهول عندما يستفيق من خيبته"، قائلا للفلسطينيين "اخرجوا للمشاركة في طوفان الأقصى وأربكوا عدوكم الواهن كبيت العنكبوت" و"لا تدعوا للاحتلال فرحة في عيد يدنس مسرى نبيكم"، وتابع "العدو يتهاوى وندعو أهلنا في الداخل لتشتيت العدو وإرباكه".

ومنذ صباح اليوم، أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى توغل بري وبحري وجوي، ودوت صفارات الإنذار في مناطق عدة، بينها تل أبيب والقدس وأسدود وعسقلان، كما رد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 160 فلسطينيا وجرح نحو ألف شخص، وفق مصادر طبية للجزيرة.