الناطق باسم القسام أبو عبيدة: معركتنا مستمرة والعدو لا يعلم عن نتائجها شيئا

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي مستمرة "والعدو لا يعلم عن نتائجها شيئا"، حيث تتواصل عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة ضد إسرائيل فجر اليوم السبت.

وأعلن أبو عبيدة أن عشرات الأسرى من الضباط والجنود الإسرائيليين باتوا في قبضة كتائب القسام، وتم "تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة".

وقال -في تسجيل صوتي- إن "العدو سيصاب بالذهول عندما يستفيق من خيبته"، قائلا للفلسطينيين "اخرجوا للمشاركة في طوفان الأقصى وأربكوا عدوكم الواهن كبيت العنكبوت" و"لا تدعوا للاحتلال فرحة في عيد يدنس مسرى نبيكم"، وتابع "العدو يتهاوى وندعو أهلنا في الداخل لتشتيت العدو وإرباكه".

الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة: "نبشر أسرانا وأبناء شعبنا أن في قبضة كتائب القسام عشرات الأسرى من الضباط والجنود وقد تم تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة"#الجزيرة #عملية_طوفان_الأقصى pic.twitter.com/MwWfnqGRdZ — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 7, 2023

ومنذ صباح اليوم، أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى توغل بري وبحري وجوي، ودوت صفارات الإنذار في مناطق عدة، بينها تل أبيب والقدس وأسدود وعسقلان، كما رد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 230 فلسطينيا وجرح أكثر من 1600 آخرين.