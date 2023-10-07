اشتباكات مسلحة في بنغازي الليبية

اندلعت في مدينة بنغازي شرق ليبيا اشتباكات بين قوتين مسلحتين إحداهما تابعة لصدام حفتر، نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والأخرى تابعة لوزير الدفاع السابق بحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة العقيد المهدي البرغثي.

وقالت مصادر من مدينة بنغازي للجزيرة إن الاشتباكات اندلعت على خلفية تطويق القوة التابعة لصدام حفتر منزل أسرة البرغثي في منطقة السلماني المكتظة بالسكان في بنغازي، لاعتقاله بموجب أمر صادر عن قيادة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتشهد ببنغازي من حين لآخر حوادث أمنية واشتباكات بين فصائل وتشكيلات مسلحة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت مؤخرا انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة، من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا.

وقالت إن من شأن هذه الأعمال أن تنتج مناخا من الخوف، وأن تزيد التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل. وأوضحت أن استمرار هذه السلوكيات لا يمكن أن يساعد على المضي قدما لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وإنجاز المصالحة الوطنية.

وطالبت البعثة الأممية السلطات الليبية والتشكيلات الأمنية بالإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع المزاعم المتعلقة بعمليات الاحتجاز والاختطاف خارج نطاق القانون، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

القوانين الانتخابية

في الشأن السياسي، قالت البعثة الأممية في ليبيا الجمعة إنها تلقت مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب الليبي، تتضمن القوانين الانتخابية المعتمدة.

وأوضحت البعثة أنها ستعمل على تقييم إمكانية تطبيقها.

وأكدت البعثة الأممية الحاجة إلى حلول توافقية وقابلة للتنفيذ، لضمان عملية انتخابية سلسة وسلام واستقرار مستدامين في ليبيا.