هجمات إلكترونية استهدفت مواقع بإسبانيا تزامنا مع القمة الأوروبية

أفادت السلطات الإسبانية بتعرض عدة مواقع إلكترونية تابعة لمؤسسات عامة إسبانية لهجمات سيبرانية بالتزامن مع القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي التي استضافتها إسبانيا بمدينة غرناطة.

وقال المعهد الوطني للأمن السيبراني في إسبانيا -في بيان الجمعة- إن موجة من الهجمات السيبرانية استهدفت مؤسسات إسبانية مختلفة خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، لكن البيان لم يحدد مصدر تلك الهجمات.

في حين ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المواقع الإلكترونية لعديد من الوزارات الإسبانية، وكذلك مواقع بلدية غرناطة، ومؤسسات محلية أخرى، أصبحت غير متاحة خلال الهجمات.

وأوضح المعهد أن السلطات المختصة تمكنت من معالجة الوضع على الفور بعد وقت قصير من تسبب الهجمات في انقطاع خدمة الإنترنت في أوقات مختلفة.

وقال إن موجة الهجمات كانت ترمي إلى حجب الموارد والخدمات التي استهدفتها ومنع وصول المستخدمين إليها.

واحتضنت مدينة غرناطة أمس الجمعة قمة غير رسمية لقادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، تمهيدا لقمتهم المنتظرة نهاية العام الجاري، وبحث القادة سبل تجنب أزمة هجرة جديدة، ومواجهة التحدي المتمثل في فتح عضوية الاتحاد الأوروبي أمام بلدان جديدة قد تكون كبيرة ويواجه بعضها اضطرابات، مثل أوكرانيا.