أبرز عمليات أسر جنود الاحتلال من قبل كتائب القسام

تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناج العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) القيام بالعديد من عمليات أسر جنود الاحتلال، نجح بعض تلك العلميات فيما فشلت آخري وتم قتل الجنود فيها نتيجة لظروف الميدان حسب قول الكتائب.

كما استطاعت في بعض تلك العمليات من تحرير أسرى فلسطينيين من المعتقلات الإسرائيلية ولازالت تحتفظ الكتائب بـ4 منذ العام 2014 من الجنود أسرى لديها في قطاع غزة.

وكانت أكبر وأبرز عمليات الاسر ما وقع صبيحة 7 أكتوبر / تشرين الأول 2023 حيث تمكن مقاتلو كتائب القسام من اقتحام عدد من مواقع الاحتلال والمستوطنات الواقعة بالقرب من عزة وأسر نحو 35 جنديا وقتل آخرين.

17 فبراير/ شباط 1998

أسر الرقيب "آفي سابورتس"

تمكنت كتائب القسام من أسر الرقيب "آفي سابورتس" وقتله داخل الأراضي 48، وعثر على جثته بعد عدة شهور بعد تشقق الأرض وتسرب الرائحة.

3 مايو / أيار 1989

أسر الجندي "إيلان سعدون"

تمكنت كتائب القسام من أسر الجندي "إيلان سعدون" الذي كان بكامل عتاده العسكري وقتله بعد ذلك، ولم يتمكن الاحتلال من العثور على جثة "إيلان سعدون" إلا بعد مرور نحو سبعة أعوام على العملية.

12 ديسمبر / كانون الأول 1992

أسر الرقيب أول "نسيم طوليدانو"

أسر الرقيب أول "نسيم طوليدانو" من داخل الأراضي 48 وطالبت الكتائب في ذلك الحين بالإفراج عن الشيخ أحمد ياسين وقد رفض الاحتلال الإفراج عن الشيخ ياسين، فقامت بعد انتهاء المهلة بقتل "طوليدانو"، وعلى إثر ذلك قرر الاحتلال إبعاد (400) من قيادات حركة حماس والجهاد الإسلامي إلى مرج الزهور في جنوب لبنان.

11 أكتوبر / تشرين الأول 1994

أسر الجندي "نخشون فاكسمان"

تم أسر الجندي "نخشون مردخاي فاكسمان" من قبل كتائب القسام والمطالبة بالافراج عن الشيخ أحمد ياسين، وبعد رفض الاحتلال الافراج عن الشيخ ياسين تم قتل الجندي فتم قلته بعد 3 أيام من اختطافه وذلك بعد محاصرة مكان احتجازه وقتل قائد الوحدة المختارة في جيش الاحتلال وجندي صهيوني، وأصيب 20 من الجنود، واستشهد أفراد خلية حماس.

صيف عام 1996

أسر الجندي "شارون أدري"

تمكنت خلية للقسام تعمل في الضفة الغربية من أسر الجندي "شارون أدري" من مدينة القدس قبل أن تقتله وتحتفظ بجثته 7 أشهر كاملة.

25 يونيو/ حزيران 2006

أسر العريف "جلعاد شاليط"

تمكنت كتائب القسام بمشاركة ألوية الناصر صلاح الدين وجيش الإسلام من اقتحام موقع كرم أبو سالم العسكري جنوب قطاع غزة، وقتل 2 من جنود الاحتلال وإصابة آخرين وأسر العريف "جلعاد شاليط" والاحتفاظ به لمدة 5سنوات، ليبرم في نهاية المطاف عام 2011 صفقة وفاء الأحرار التي حرر فيها 1050 أسيراً.

20 يوليو/ تموز 2014

أسر "شاؤول أرون"

قامت قوة خاصة من كتائب القسام خلال معركة العصف المأكول من أسر الجندي "شاؤول أرون"، بعد تفجير مقاتلو القسام حقل الألغام في الآليات الإسرائيلية.

1 أغسطس/ آب 2014

أسر الضابط "هدار جولدن"

تمكنت كتائب القسام من أسر الضابط في جيش الاحتلال "هدار جولدن" خلال كمين نصبته لقوة من جيش الاحتلال تسللت شرق رفح جنوب القطاع، حيث تمكن القسام من قتل عدد من جنود الاحتلال إضافة إلى أسر الضابط.

مطلع 2016

أبراهام منغستو،هشام السيد

في مطلع عام 2016 أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن كتائب القسام لديها جنديان أسريان هما (أباراهام منغستو) و(هشام شعبان السيد)، رافضاً الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم وبغيرهم من الجنود دون دفع الاحتلال الثمن.