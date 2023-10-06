50 أسيرا فلسطينيا يعلنون إضرابا مفتوحا عن الطعام

أعلن 50 أسيرا فلسطينيا في سجن للاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم الجمعة، وذلك احتجاجا على ظروف اعتقالهم، بحسب مصادر فلسطينية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير في بيان مشترك إن إضراب الأسرى الخمسين جاء احتجاجا على نقلهم من سجن ريمون إلى سجن نفحة.

وذكر البيان أن هؤلاء الأسرى سلموا رسالة إلى إدارة السجون تتضمن إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم الجمعة، احتجاجا على عملية "النقل التعسفية التي شنتها إدارة السجون بحقهم وعزلهم بشكل جماعي في قسم 10 في سجن نفحة واحتجازهم في ظروف قاسية".

وبحسب البيان، فإن معتقلي ريمون ومن جرى نقلهم إلى سجن نفحة كانوا قد أعلنوا مطلع الأسبوع الماضي أنهم سيشرعون في خطوات احتجاجية ضد إجراءات إدارة السجن "التي تأتي في سياق العدوان المستمر بحق المعتقلين".

ولم يصدر بيان بعد من مصلحة السجون الإسرائيلية أو الجهات الإسرائيلية المعنية تعقيبا على هذا الإعلان.





معتقل إداري

وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن "عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ نحو 5250، بينهم 39 أسيرة ونحو 170 طفلا وأكثر من 1300 معتقل إداري".

يأتي ذلك فيما يواصل الأسير كايد الفسفوس (34 عاما) من مدينة دورا جنوبي الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ65 على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري، وسط مخاوف كبيرة على حياته.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسير الفسفوس يعاني من اختناق مستمر وضيق تنفس وآلام حادة في المفاصل والظهر والنوم المتقطع.

وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن عوفر رفضت أمس الخميس الاستئناف المقدم من قبل محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين للأسير الفسفوس من أجل الإفراج عنه لأسباب صحية.

والاعتقال الاداري هو قانون بريطاني قديم تستخدمه إسرائيل يمكّنها من اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد، بدعوى وجود ملف أمني للمعتقل.