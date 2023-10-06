عشرات القتلى إثر فيضان بحيرة جليدية في الهند

قال مسؤولون حكوميون في الهند -اليوم الجمعة- إن 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء فيضان بحيرة جليدية هذا الأسبوع في جبال الهيمالايا بالهند، بينما يبحث رجال الإنقاذ عن عشرات ما زالوا مفقودين.

وفاضت بحيرة لوناك الواقعة في ولاية سيكيم الجبلية على ضفتيها يوم الأربعاء، مما أدى إلى فيضان كبير أودى بحياة 22 ألف شخص، بحسب السلطات.

ومن جانبها قالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بالولاية في بيان، إنه تم إنقاذ أكثر من 2000 شخص بعد فيضانات الأربعاء، مضيفة أن سلطات الولاية أقامت 26 مخيم إغاثة لأكثر من 22 ألف شخص متضررين من الفيضانات.

وهذه أحدث كارثة ترتبط بالمناخ تسفر عن سقوط ضحايا في منطقة الجبال بجنوب آسيا.

وذكر مسؤولون في سيكيم أن عدد الوفيات بلغ 18 حتى مساء أمس الخميس، وأضاف مسؤولون في ولاية البنغال الغربية المجاورة الواقعة عند مصب البحيرة لوكالة رويترز، أن فرق الإنقاذ انتشلت 22 جثة أخرى جرفتها المياه.

عمال الإنقاذ

ولا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن حوالي 100 شخص مفقود، من بينهم 22 جنديا، يوم الخميس، وفقا لحكومة ولاية سيكيم.

وأعلن الجيش الهندي أنه يعتزم إجلاء نحو 1500 سائح تقطعت بهم السبل، باستخدام مروحيات مع تحسن الطقس في المنطقة.

وطلبت السلطات من سكان سيكيم ألا يقتربوا من النهر، وستظل المدارس في مناطق بالولاية مغلقة حتى نهاية الأسبوع، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتضررت محطة الطاقة "تيستا 3" البالغة قدرتها 1200 ميغاوات التابعة لمحطة سيكيم أورجا للطاقة، بحسب صحيفة هندوستان تايمز.

وأعلنت شركة الطاقة الكهرومائية الوطنية في الهند (إن إتش بي سي) إغلاق كل وحدات محطتها البالغ قدرتها 510 ميغاوات، وقالت إنها ستقيم الأضرار بعد انحسار مستويات المياه.