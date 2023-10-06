مخاوف بالصين مع اقتراب الإعصار كوينو

من المتوقع أن تضرب عواصف ممطرة ورياح عاتية جنوب الصين مع اقتراب الإعصار كوينو من ساحل إقليم غوانغدونغ بعد مروره بتايوان، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة المئات.

وقال المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية إن الإعصار كوينو سيجلب أمطارا غزيرة على طول سواحل غوانغدونغ وإقليم فوجيان المجاور خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وذكر المركز أن الأمطار في غوانغدونغ قد يتجاوز منسوبها أكثر من 300 مليمتر. وأصدر تحذيرا باللون الأصفر من الرياح القوية، وهو ثالث أعلى مستوى في نظام تحذير من 4 ألوان.

ومن جهتها، قالت السلطات التايوانية -اليوم الجمعة- إن الرياح القوية والأمطار الغزيرة التي جلبها الإعصار خلال اليومين الماضيين، تسببت في سقوط قتلى وجرحى في تايوان.

وأعلن مركز عمليات الطوارئ المركزي في لانيو (شرق)، عن وفاة شخص واحد على الأقل وإصابة 399 آخرين عندما عبرت العاصفة تايوان.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل رياح قوية قياسية بلغت سرعتها 343 كيلومترا في الساعة، وما زال أكثر من 1300 أسرة من دون كهرباء.

وسترسل حكومة مقاطعة تايتونغ 4 سفن شحن محملة بالإمدادات والوقود وقطع غيار صيانة البنية التحتية إلى لانيو. ومن المقرر أن تصل القوارب قبل صباح السبت، ولا تزال الرحلات الجوية في المدينة معلقة.

ورفعت إدارة الأرصاد المركزية التحذير الأرضي للإعصار كوينو في وقت مبكر الجمعة، ومع ذلك لا تزال العاصفة تشكل تهديدا في منطقة مياه مضيق تايوان ومضيق باشي وجزيرة دونغشا، ومن المتوقع أن يضعف كوينو أثناء تحركه باتجاه الغرب.