قتلى ومصابون في حريق بسجن زحلة شرقي لبنان

لقي 3 سجناء مصرعهم وأصيب آخرون جراء حريق في سجن مدينة زحلة المركزي شرقي لبنان، وفق ما نقله مراسل الجزيرة عن مصدر أمني لبناني.

وقال المصدر الأمني إن سجناء أضرموا النار في عدد من طوابق السجن، بعد اكتشاف القوة الأمنية حفرة في جدار كان يعتزم السجناء الفرار من خلالها، مما أدى إلى سقوط ضحايا جراء الاختناق.

وفي حين عملت فرق الصليب الأحمر على إخراج المصابين، شددت القوى الأمنية انتشارها في محيط السجن، كما تداولت منصات لبنانية صورا ومشاهد للحريق ووصول فرق الدفاع المدني إلى محيط السجن.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي يتابع مجريات الوضع في سجن زحلة، إثر "إقدام عدد من السجناء على إضرام النيران داخله وامتدادها إلى الطوابق العليا في مبنى السجن".

وأوضحت الوكالة اللبنانية أن مولوي أجرى اتصالات بكل من قائد الجيش العماد جوزيف عون، لتأمين وحماية محيط السجن، ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار لتعزيز وحدات الدفاع المدني التي تعمل لإطفاء الحريق وإجلاء السجناء من داخل الغرف.