عاجل.. وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي لسي إن إن: المحادثات الأميركية الإيرانية بشأن النووي ليست سهلة
6/10/2023-|آخر تحديث: 6/10/202307:06 م (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل.. وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي لسي إن إن: المحادثات الأميركية الإيرانية بشأن النووي ليست سهلة
عاجل.. وزير الدولة بالخارجية القطرية لسي إن إن: ملتزمون بلعب دور وإيجاد أرضية مشتركة في المحادثات الأميركية الإيرانية
عاجل.. وزير الدولة بالخارجية القطرية لسي إن إن: نرى أنه لا بد من حل لحقوق الفلسطينيين بأي طريقة في أي اتفاقية محتملة
المصدر : سي إن إن