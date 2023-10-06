عاجل.. وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي لسي إن إن: المحادثات الأميركية الإيرانية بشأن النووي ليست سهلة

عاجل.. وزير الدولة بالخارجية القطرية لسي إن إن: ملتزمون بلعب دور وإيجاد أرضية مشتركة في المحادثات الأميركية الإيرانية

عاجل.. وزير الدولة بالخارجية القطرية لسي إن إن: نرى أنه لا بد من حل لحقوق الفلسطينيين بأي طريقة في أي اتفاقية محتملة