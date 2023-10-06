قطر: ملتزمون بإيجاد أرضية مشتركة بين واشنطن وطهران بالملف النووي

قال وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي إن بلاده ملتزمة بلعب دور، وإيجاد أرضية مشتركة في المحادثات الأميركية الإيرانية، بشأن الملف النووي الإيراني.

ووصف الخليفي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، هذه المحادثات بأنها غير سهلة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن عبرا عن تقدير الولايات المتحدة العميق للدور الذي لعبته قطر خلال العامين الماضيين في التوسط بالاتفاق مع طهران لإبرام صفقة تبادل سجناء التي تمت قبل أسبوعين.

وفي الملف الفلسطيني، شدد الوزير القطري على أن بلاده ترى أنه لا بد من حل لحقوق الفلسطينيين بأي طريقة في أي اتفاقية محتملة.

كما أكد الخليفي أن الدوحة نالت ثقة الدول لأداء دور في حل النزاعات بسبب سجلها في الوساطة.

وقبل يومين، أعرب الخليفي عن استعداد قطر للتوسط بين روسيا وأوكرانيا من أجل التوصل إلى حل سياسي يوقف دوامة الحرب.