اعتقال جندي سابق بالجيش الأميركي بتهمة التخابر مع الصين

قالت وزارة العدل الأميركية إن السلطات اعتقلت رقيبا سابقا بالجيش وأصدرت بحقه قرار اتهام لمحاولته نقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني إلى الصين.

وأوضحت الوزارة، اليوم الجمعة في بيان، أن الرقيب السابق جوزيف دانيال شميت -الذي كان آخر موقع خدمة له هو قاعدة لويس مكورد المشتركة في واشنطن- متهم بارتكاب جرائم فدرالية لمحاولته إرسال معلومات تتعلق بالدفاع الوطني والاحتفاظ بها.

ووفقا للوزارة، فإن شميت -الذي خدم في الجيش بين عامي 2015 و2020- قام بعد انتهاء خدمته بالتواصل مع القنصلية الصينية في تركيا ثم مع أجهزة أمنية صينية عبر البريد الإلكتروني، وعرض تزويدها بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني الأميركي.

وفي مارس/آذار 2020 سافر شميت إلى هونغ كونغ حيث واصل مساعيه لتقديم معلومات سرية إلى الاستخبارات الصينية، حسب وثيقة الاتهام.

وذكرت وزارة العدل أن شميت مكث في الصين -وفي هونغ كونغ بشكل رئيسي- حتى قرر السفر إلى سان فرانسيسكو هذا الأسبوع، وتم إلقاء القبض عليه في المطار.