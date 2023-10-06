الجهاد الإسلامي تتهم السلطة باقتحام مهرجانها بطولكرم

اتهمت حركة الجهاد الإسلامي أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باقتحام المهرجان الذي أقامته وسط مخيم نور شمس، في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، بمناسبة الذكرى الـ36 لانطلاق الحركة.

وقال المكتب الإعلامي للحركة إن عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتدت على المشاركين، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

في المقابل، أكد شهود عيان انسحاب عناصر الأجهزة الأمنية من أمام مخيم نور شمس وعودة فعاليات المهرجان.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تلاحق وتعتقل الفلسطينيين بقرار أميركي إسرائيلي.

وأضاف النخالة، في كلمته خلال حفل في ذكرى انطلاقة الحركة اليوم، أنّ وحدة الشعب الفلسطيني تقوم على مواجهة الاحتلال وعدم القبول به، من خلال برنامج وطني متماسك، حسب تعبيره.

وكانت قوة إسرائيلية قد اقتحمت مخيم طولكرم فجر اليوم، وأعلنت فصائل المقاومة أنها خاضت اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال وأوقعت إصابات في صفوف جنوده.