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طهران تستنكر وواشنطن تشيد بمنح ناشطة إيرانية جائزة نوبل للسلام

(FILES) A handout photo provided by the Narges Mohammadi Foundation on October 2, 2023 shows an undated, unlocated photo of Iranian rights campaigner Narges Mohammadi. - The Nobel Peace Prize was on October 6, 2023 awarded to imprisoned Iranian women's rights campaigner Narges Mohammadi. Mohammadi was honoured "for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all," said Berit Reiss-Andersen, the head of the Norwegian Nobel Committee in Oslo. (Photo by NARGES MOHAMMADI FOUNDATION / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NARGES MOHAMMADI FOUNDATION" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NARGES MOHAMMADI FOUNDATION" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS /
نرجس تعتبر من أبرز الناشطات الإيرانيات في مجال حقوق الإنسان فيما تتهمها طهران بانتهاك القانون (الفرنسية)
6/10/2023

استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية -اليوم الجمعة- منح جائزة نوبل للسلام للناشطة الحقوقية المسجونة نرجس محمدي، معتبرة ذلك تسييسا للجائزة، فيما أشادت الولايات المتحدة بالأمر ووصفت الناشطة الإيرانية بـ"البطلة".

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني إن "الإجراء الذي اتخذته لجنة نوبل للسلام هو تحرك سياسي يتماشى مع سياسات التدخل المعادية لإيران التي تنتهجها بعض الحكومات الأوروبية".

وأضاف كنعاني -في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية- "منحت لجنة نوبل للسلام جائزة لشخص أدين بارتكاب انتهاكات متكررة للقانون وأعمال إجرامية، ونحن نستنكر ذلك باعتباره تحيزا وخطوة ذات دوافع سياسية".

وكانت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت رايس أندرسن قالت إن الجائزة كافأت الناشطة والصحفية الإيرانية البالغة من العمر 51 عاما على "معركتها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع".

وتعتبر نرجس من أبرز الناشطات الإيرانيات في مجال حقوق الإنسان، وهي من مناصري إلغاء عقوبة الإعدام.

وتقضي الناشطة الإيرانية حاليا أحكاما عدة في سجن إيفين بالعاصمة طهران، ويبلغ مجمل الأحكام التي عوقبت بها نحو 12 عاما سجنا، وذلك وفقا للمنظمات الحقوقية.

ووجهت السلطات الإيرانية إلى نرجس اتهامات عدة، من أبرزها نشر الدعاية ضد الدولة.

من جهتها، أشادت الولايات المتحدة بـ"شجاعة" الناشطة الإيرانية المسجونة بعدما منحت جائزة نوبل للسلام.

وكتب المبعوث الأميركي الخاص لإيران أبرام بالي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "نرجس محمدي بطلة بالنسبة لكثيرين في إيران وحول العالم"، مضيفا "اليوم يتحد العالم كله في الاعتراف بشجاعتها".

المصدر : وكالات