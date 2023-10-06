خطط روسية لإقامة قاعدة بحرية في أبخازيا تثير مخاوف غربية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد بشأن خطط روسية مفترضة لإنشاء قاعدة بحرية دائمة على البحر الأسود بمنطقة أبخازيا الانفصالية في جورجيا.

وقال الاتحاد اليوم الجمعة -خلال اجتماع لقادته في غرناطة جنوبي إسبانيا- إن "الوجود العسكري الروسي في منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية غير قانوني وينتهك سيادة جورجيا".

وجدد التكتل الأوروبي دعمه "الثابت لاستقلال جورجيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا".

وكانت صحيفة "إزفستيا" الروسية نقلت عن زعيم منطقة أبخازيا الانفصالية أصلان بجانيا -أمس الخميس بعد يوم من لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين– تأكيده اعتزام موسكو إقامة قاعدة بحرية على ساحل البحر الأسود في أبخازيا.

وقال بجانيا للصحيفة "في المستقبل القريب ستكون هناك قاعدة دائمة للبحرية الروسية في منطقة أوتشامشيرا" التي تقع جنوب سوخومي عاصمة أبخازيا.

وتابع "هذا كله يهدف إلى زيادة مستوى القدرات الدفاعية لكل من روسيا وأبخازيا، وهذا النوع من التفاعل سيستمر"، مضيفا "هناك أيضا أمور لا يمكنني التحدث عنها".

وحين سئل المتحدث باسم الكرملين عما أوردته الصحيفة أحال جميع الأسئلة إلى وزارة الدفاع الروسية.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن روسيا سحبت الجزء الأكبر من أسطولها بالبحر الأسود من قاعدته الرئيسية في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم بسبب الهجمات الأوكرانية.

وقد أعربت جورجيا أمس الخميس عن قلقها بشأن تلك الخطط المفترضة لإنشاء قاعدة بحرية روسية في أبخازيا، ووصفت الأمر بأنه انتهاك لسيادتها.

وفقدت جورجيا السيطرة على منطقة أبخازيا وكذلك منطقة أوسيتيا الجنوبية الانفصالية خلال حرب مع روسيا في أغسطس/آب 2008.