العثور على 150 قطة متروكة بصحراء أبو ظبي والسلطات تحقق

كشفت منظمة تعنى بالحيوان، اليوم الجمعة، أن نحو 150 قطة تركت لتنفق في صحراء أبو ظبي بالإمارات في ظلّ درجات حرارة مرتفعة جدا، داعية السلطات إلى التحرّك تجاه هذا العمل.

وقال جيسون بايكر النائب الأول لرئيس فرع آسيا بمنظمة "بيتا" للرفق بالحيوان، في بيان، إنه بعد العثور على "150 قطة تُركت لتنفق في صحراء أبو ظبي"، تقدّم المنظمة "مكافأة قدرها 5 آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى توقيف وإدانة الشخص الذي ألقى بهذه القطط في الصحراء لتنفق بشكل رهيب من العطش والجوع والحرارة الشديدة".

ولم يحدد البيان عدد القطط التي نفقت ولا تلك التي وُجدت على قيد الحياة، لكن ناشطين مدافعين عن حقوق الحيوان قالوا في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة إنهم وجدوا العشرات من هذه القطط نافقة، فيما أنقذوا تلك التي نجت.

وأكد بايكر في بيان "بيتا" أن "الحل لأزمة الحيوانات المشرّدة هو التعقيم والإخصاء والتبني من الملاجئ المثقلة بأعباء العمل والتي تعاني أصلا من نقص الموظفين، وهو ما تطلبه منظمة بيتا آسيا من الإمارات منذ سنوات".

وأرفق الناشطون منشوراتهم بمقاطع فيديو وصور مروّعة، تُظهر قططا مدفونة تحت الرمل وأخرى ملقاة نافقة بينما بدت قطط أخرى على قيد الحياة، لكن أجسامها كانت نحيلة ومتعبة.

وقالت دائرة البلديات والنقل بأبو ظبي، في بيان الأربعاء، إنها "باشرت التحقيقات بشأن واقعة القطط الملقاة في الخلاء"، مؤكدة "اتخاذها التدابير اللازمة لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا العمل غير الإنساني".

وندد ناشطون كثر في منشورات على شبكات التواصل بما حدث. ووصف أحد مستخدمي منصّة "إكس" (تويتر سابقا) الأمر بأنه "وحشية مطلقة"، فيما كتب آخر أن "رؤية مقاطع الفيديو لما يحدث للقطط الضالة في أبو ظبي هو أمر يؤلم روحي بالفعل".