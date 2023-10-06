تركيا توقف 167 شخصا في عمليات أمنية ضد تنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الجمعة، توقيف 167 مشتبها به في إطار عمليات أمنية واسعة ضد تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني (بي كي كي) في عدة ولايات.

وقال يرلي قايا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن قوات الشرطة ومكافحة الإرهاب نفذت عملية أطلق عليها "الأبطال" وشملت 11 ولاية، وأوضح أن العملية أسفرت القبض على 75 مشتبها به منتسبين لتنظيم "بي كي كي".

وقال الوزير التركي في منشور آخر، إن قوات الشرطة ومكافحة الإرهاب نفذت عملية "الكمّاشة" وشملت 26 ولاية، وأسفرت القبض على 92 مشتبها به من منتسبي تنظيم الدولة الإسلامية.

والاثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها نفذت غارات جوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق، وذلك بعد ساعات من إعلان الحزب مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف، مديرية الأمن في العاصمة أنقرة.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القضاء على زعيم لتنظيم الدولة الإسلامية المدعو أبا الحسين القرشي، في عملية للاستخبارات التركية بسوريا، بعد تعقبه لفترة طويلة، ويُذكر أنه الزعيم الرابع للتنظيم.

ومني تنظيم الدولة الذي سيطر عام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بهزيمة أولى في العراق عام 2017 ثم في سوريا عام 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته الأساسية، إلا أن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات في البلدين، خصوصا ضد القوى الأمنية، كما يتبنى التنظيم هجمات في دول أخرى.