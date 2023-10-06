ترامب: جمهوريون طالبوني برئاسة مجلس النواب مؤقتا

نقلت شبكة فوكس نيوز عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قوله إنه مستعد لتولي رئاسة مجلس النواب مؤقتا حتى يقرر الجمهوريون من سيتولى رئاسته بعد إقالة كيفن مكارثي.

وقال ترامب "لقد سألوني بشأن ما إذا كان بوسعي تولي المنصب لفترة قصيرة من أجل الحزب الجمهوري، حتى يتمكنوا من إيجاد حل".

وأضاف أنه سيكون بمثابة الموحد للحزب الجمهوري ليتولى رئاسة المجلس لفترة تتراوح بين 30 و90 يوما، لكنه لم يحدد من طلب منه بالضبط تولي هذه المسؤولية.

وكان مجلس النواب الأميركي قد عزل الثلاثاء الماضي رئيسه الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا كيفن مكارثي، في سابقة هي الأولى في تاريخ أميركا بعد تقديم إجراء ضده يتهمه بالإخلال بوعوده.

وشدد ترامب في حديثه لفوكس نيوز على أنه لا يرغب في تولي هذه المسؤولية، لكنه سيفعل ذلك إذا لزم الأمر وفشل الجمهوريون في الاتفاق على خليفة لمكارثي.

ومنذ إقالة مكارثي أعلن جمهوريان ترشحهما لمنصب رئيس مجلس النواب، هما رئيس اللجنة القضائية بالمجلس عن ولاية أوهايو جيم جوردان، والنائب عن ولاية لويزيانا ستيف سكاليز.

وفي حين لم يتحدث ترامب عمن سيدعمه من المرشحين لخلافة مكارثي، نقلت شبكة فوكس نيوز عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس السابق مقرب جدا من جوردان كما أن له علاقة قوية مع سكاليز أيضا.

ويتصدر ترامب الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2024 بفارق كبير، حيث يظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة فوكس نيوز أن 60% من الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية يدعمون ترامب لترشيح الحزب الجمهوري، بعد أن كانت هذه النسبة 53% في أغسطس/آب الماضي.