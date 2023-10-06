باكو- اختتمت في العاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم الجمعة، أعمال المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية (IAC-2023) الذي انطلق يوم الاثنين الماضي بحضور أكثر من 5 آلاف مشارك، يمثلون أكثر من 100 دولة، بمن فيهم مندوبون عن الوكالات الفضائية والقطاع العام ودوائر الاستثمار وشركات الملاحة الفضائية الخاصة الدولية وغيرها.

كما شارك في المعرض الذي تم تنظيمه على هامش المؤتمر أكثر من 150 جهة، حيث عرضت منتجاتها في أجنحة خاصة بها.

وأعلن في الحفل الختامي للمؤتمر والذي أقيم في مركز حيدر علييف الثقافي بوسط باكو فوز تركيا بتنظيم النسخة الـ77 من المؤتمر في مدينة أنطاليا عام 2026، فيما تستضيف مدينة ميلانو الإيطالية النسخة المقبلة من المؤتمر 2024، تتبعها سيدني الأسترالية في النسخة 76 عام 2025.

وكان لافتا في اليوم الرابع للمؤتمر مشاركة الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك منصة إكس (تويتر سابقا) ومؤسس شركة "سبيس إكس" عبر الفيديو في جلسة تناول فيها أفكاره حول وجود الكائنات الفضائية وطموحه لإطلاق مركبته الفضائية "ستار شيب" إلى المريخ إلى جانب الشكل الذي سيبدو عليه مستقبل الفضاء.

وقال ماسك "يسألني الناس كثيرا عما إذا كنت رأيت أي دليل على وجود كائنات فضائية، ولسوء الحظ لم أر أي دليل على وجود كائنات فضائية إلى الآن.. حتى الآن يبدو أننا نحن الفضائيين الوحيدين في العالم"، مستطردا ‘إذا كان هناك أي شخص يعرف ما إذا كانت هناك حياة خارج كوكبنا، فمن المحتمل أن يكون أنا".

وحمل مؤتمر هذا العام عنوان "التحديات والفرص العالمية: أعطوا الفضاء فرصة، وجاءت استضافة أذربيجان لهذا المؤتمر بعد مرور 50 عاما على انعقاد المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في باكو لأول مرة عام 1973.

ويعد المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية أحد أهم الأحداث السنوية التي تتعلق بقضايا الفضاء، ويعقد تحت رعاية الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية (IAF)، وهو منظمة دولية تهتم بأمور الفضاء ومقرها في العاصمة الفرنسية باريس.

وتأسس الاتحاد عام 1951 كمنظمة غير حكومية بهدف إقامة حوار بين العلماء في جميع أنحاء العالم، لطرح ومناقشة المعلومات حول التعاون الدولي للفضاء، ويضم أكثر من 500 عضو.