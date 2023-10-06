الفائزون بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية

في ما يأتي أسماء الفائزين في السنوات الـ10 الأخيرة بجائزة نوبل للسلام التي أعلنت الجمعة في أوسلو:

2023: الناشطة والصحفية الإيرانية المسجونة نرجس محمدي التي كوفئت على "نضالها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع".

2022: الناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي ومنظمة "ميموريال" الروسية و"مركز الحريات المدنية" الأوكراني (غير حكوميين).

2021: الصحفيان ماريا ريسا (الفلبين)، وديمتري موراتوف (روسيا) عن "دفاعهما ببسالة عن حرية الصحافة".

2020: برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة على "جهوده في محاربة الجوع بالعالم".

2019: رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد "لجهوده في إرساء السلام" وتحديدا "لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا".

2018: الطبيب الكونغولي دينيس موكويجي، والإيزيدية ناديا مراد تكريما لجهودهما في مكافحة العنف الجنسي في النزاعات حول العالم.

2017: الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (آيكان) لمساهمتها في اعتماد معاهدة تاريخية لحظر الأسلحة النووية.

2016: الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس عن التزامه في إنهاء النزاع المسلح مع متمردي "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك).

2015: الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس المؤلف من 4 منظمات من المجتمع المدني، والذي أتاح "إنقاذ الانتقال الديمقراطي" في البلاد.

2014: ملالا يوسفزاي (باكستان)، وكايلاش ساتيارتي (الهند) عن "نضالهما ضد اضطهاد الأطفال والشباب، ودفاعهما عن حق كل الأطفال في التعليم".