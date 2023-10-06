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الفائزون بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية

BJÖRKBORN, KARLSKOGA 2017-03-14: Copy of Nobel medals at Björkborn's mansion. Björkborn was Alfred Nobel's last home and he lived there until his death in 1896. Photo Jeppe Gustafsson
جائزة نوبل للسلام هذا العام ذهبت إلى الناشطة والصحفية الإيرانية المسجونة نرجس محمدي (شترستوك)
6/10/2023

في ما يأتي أسماء الفائزين في السنوات الـ10 الأخيرة بجائزة نوبل للسلام التي أعلنت الجمعة في أوسلو:

2023: الناشطة والصحفية الإيرانية المسجونة نرجس محمدي التي كوفئت على "نضالها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع".

2022: الناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي ومنظمة "ميموريال" الروسية و"مركز الحريات المدنية" الأوكراني (غير حكوميين).

2021: الصحفيان ماريا ريسا (الفلبين)، وديمتري موراتوف (روسيا) عن "دفاعهما ببسالة عن حرية الصحافة".

2020: برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة على "جهوده في محاربة الجوع بالعالم".

2019: رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد "لجهوده في إرساء السلام" وتحديدا "لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا".

2018: الطبيب الكونغولي دينيس موكويجي، والإيزيدية ناديا مراد تكريما لجهودهما في مكافحة العنف الجنسي في النزاعات حول العالم.

2017: الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (آيكان) لمساهمتها في اعتماد معاهدة تاريخية لحظر الأسلحة النووية.

2016: الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس عن التزامه في إنهاء النزاع المسلح مع متمردي "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك).

2015: الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس المؤلف من 4 منظمات من المجتمع المدني، والذي أتاح "إنقاذ الانتقال الديمقراطي" في البلاد.

2014: ملالا يوسفزاي (باكستان)، وكايلاش ساتيارتي (الهند) عن "نضالهما ضد اضطهاد الأطفال والشباب، ودفاعهما عن حق كل الأطفال في التعليم".

المصدر : الفرنسية