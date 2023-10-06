الجيش التركي: قتلنا 26 من المسلحين الأكراد في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مقتل 26 مسلحا كرديا، في إطار الرد على هجوم شنته وحدات كردية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني على قاعدة عسكرية تركية شمالي سوريا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية أن قاعدة دابق الواقعة ضمن منطقة عملية درع الفرات تعرضت ليلة الجمعة "لهجوم إرهابي".

وأكد البيان أن قوات الجيش التركي في المنطقة ردت بقوة على "اعتداء الإرهابيين".

ونشرت الوزارة مشاهد عن عملية ردها وضربها لأهداف وصفتها بالإرهابية.

هواجس مشروعة

ومن جانبه، دان البنتاغون "أي عمل إرهابي ضد تركيا"، مؤكدا أن حزب العمال الكردستاني "يمثل تهديدا إرهابيا"، ومشيرا إلى أن الولايات المتحدة ليست لديها مؤشرات على أن تركيا كانت تنوي استهداف القوات الأميركية في سوريا عمدا.

وقال إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أقر "بهواجس تركيا الأمنية المشروعة"، خلال اتصال مع نظيره التركي يشار غولر.

وفي وقت سابق، تواردت الأنباء بشأن إسقاط القوات الأميركية مسيرة تركية في سوريا.

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع "الجيش الوطني السوري"، نفذت عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام شمالي سوريا، ضد كل من تنظيم الدولة والوحدات الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني.