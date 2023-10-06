البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع بين بايدن وشي جين في سان فرانسيسكو

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين بارزين في الإدارة الأميركية أن البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع مباشر بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ الشهر المقبل.

وأوضح المسؤولون الأميركيون، وفقا للصحيفة، أن الاجتماع المحتمل سيكون في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن ولا البيت الأبيض حتى الآن على طلب لوكالة رويترز للتعليق.

يذكر أن بايدن كان عبر عن خيبة أمله لغياب نظيره الصيني عن قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الهند الشهر الماضي حيث كان يأمل لقاءه، بعدما كان آخر لقاء بينهما يعود إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

كما رحبت الصين الأربعاء الماضي بزيارة سيجريها زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر وعدد من زملائه الأسبوع المقبل، متمنية أن تعزّز فهم الكونغرس لبلادهم، على حد تعبيرها.

وأملت وزارة الخارجية الصينية -في بيان- أن تروّج الزيارة للحوار والتبادلات بين المؤسسات التشريعية في البلدين، وتبثّ عوامل إيجابية في تطوير العلاقات الصينية الأميركية.

وتعد الزيارة الأحدث في سلسلة زيارات لمسؤولين أميركيين إلى الصين في الأشهر الماضية، أبرزهم وزيرا الخارجية أنتوني بلينكن والخزانة جانيت يلين ومبعوث المناخ جون كيري، وذلك في وقت يحاول فيه البلدان إدارة التباينات بينهما في مجالات أمنية واقتصادية عدة.

ويأمل الوفد في لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، وسيناقش في بكين مسائل عدة منها مناخ أعمال الشركات الأميركية وحقوق الإنسان، وفقا لوسائل إعلام أميركية.