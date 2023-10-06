أردوغان يتعهد بحماية الجمهورية التركية في مئوية تحرير إسطنبول

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواصلة العمل من أجل "الحفاظ على الجمهورية" في الذكرى المئوية لتحرير مدينة إسطنبول من الاحتلال الأجنبي.

جاء ذلك في رسالة بعثها أردوغان للحفل الذي أقامته ولاية إسطنبول أمام نصب الجمهورية بميدان تقسيم في الذكرى المئوية لتحرير المدينة، اليوم الجمعة.

وقال أردوغان في رسالته "تكللت حرب الاستقلال بالنصر بفضل تضحيات الشهداء والجرحى الذين منحوا الوطن قيمة أعلى من أرواحهم، وبفضل إرادة الشعب العزيز في الدفاع عن استقلاله وحريته".

وأكد الرئيس التركي مواصلتهم العمل من أجل الحفاظ على الجمهورية التركية "التي أقيمت على أساس تراث حضارتنا"، ورفعها لمستوى الحضارات المتقدمة.

وفي 23 أغسطس/آب 1923، بدأت قوات التحالف الانسحاب من مدينة إسطنبول، عقب توقيع معاهدة لوزان في 24 يوليو/تموز من العام نفسه.

وغادرت آخر فرقة تابعة لقوات التحالف مدينة إسطنبول بعد مراسم أُقيمت أمام قصر "دولمه بهجه" في 4 أكتوبر/تشرين الأول 1923.

وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول 1923، دخلت قوات الفيلق الثالث التركي بقيادة القائد شكري نائلي، معلنة بذلك انتهاء احتلال إسطنبول رسميا.

واستمر احتلال إسطنبول 4 سنوات و10 أشهر و23 يوما، وتقام سنويا في 6 أكتوبر/تشرين الأول احتفالات بذكرى تحرير المدينة.