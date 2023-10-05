3 شهداء في حوارة وطولكرم وإدانة أميركية "لجميع أعمال العنف"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الخميس استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس، وبذلك يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ ساعات الفجر إلى 3.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن قواتهم قتلت فلسطينيا بشبهة تنفيذه إطلاق النار الذي استهدف مركبة إسرائيلية عند مفترق عينبوس في بلدة حوارة عصر اليوم.

وقال الجيش -في بيان- إن قواته حاصرت منزلا في حوارة بعد أن تحصن بداخله المنفذ، مشيرا إلى أنها قتلته بعد وقوع اشتباك معه في المكان.

من جهته، قال رئيس بلدية حوارة معين الضميدي للجزيرة إن قوات الاحتلال حاصرت منزلا عند دوار الزيتونة وسط حوارة، بعد ادعائها أن منفذ العملية بداخله، مشيرا إلى أنها منعت المواطنين وطواقم الإسعاف من الاقتراب من المكان.

وقبيل منتصف الليلة قالت مراسلة الجزيرة إن عشرات المستوطنين قاموا بمهاجمة منازل فلسطينيين في بلدة حوارة جنوبي نابلس تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جيش الاحتلال يختطف جثمان منفذ عملية حوارة الذي ارتقى بعد خوضه اشتباكاً مسلحا. pic.twitter.com/zn5Zs0bGVk — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 5, 2023

وفجر اليوم، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين جنوب طولكرم بالضفة الغربية.

وقالت قوات الاحتلال إنها رصدت الشابين خلال تنفيذهما هجوما مسلحا عند مستوطنة أفني حيفتس قرب طولكرم.

وكانت قوة إسرائيلية قد اقتحمت مخيم طولكرم، وأعلنت فصائل المقاومة أنها خاضت اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال وأوقعت إصابات في صفوف جنوده.

واعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 5 من جنوده، أحدهم في حالة حرجة خلال الاشتباكات في طولكرم.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للجزيرة إن واشنطن تدين جميع أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وفق تعبيره.

وأضاف أن الولايات المتحدة تدعو الأطراف إلى تهدئة التوترات وممارسة ضبط النفس، مشيرا إلى أن واشنطن تجري محادثات مستمرة مع شركائها الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية.

وتأتي التوترات في الضفة الغربية بالتزامن مع تصاعد وتيرة اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى في أيام عيد العُرش اليهودي.

ودعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينيين إلى النفير والرباط داخل المسجد الأقصى، الجمعة، دفاعا عنه.

وقالت الحركة إن المقاومة الفلسطينية ثبتت قواعد اشتباك جديدة مع جيش الاحتلال في الضفة لمنعه من دخول المخيمات.