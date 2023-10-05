وكالة: شركة صينية باعت "فاغنر" الروسية قمرين للتجسس

قالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية وقّعت العام الماضي عقدا مع شركة صينية لشراء قمرين اصطناعيين، دعما لنشاطاتها الاستخباراتية حين كانت المجموعة تتصدر المجهود القتالي في الحرب الروسية بأوكرانيا.

ووقّع العقد -الذي قالت الوكالة، إنها اطلعت عليه باللغتين الإنجليزية والروسية- في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 أي بعد نحو 9 أشهر من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، التي كانت "فاغنر" تؤدي فيها دورا ميدانيا مهما تحت قيادة رئيسها الراحل يفغيني بريغوجين.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أوروبي أن الصور الملتقطة بواسطة القمرين استخدمت -أيضا- للمساعدة في عمليات فاغنر في أفريقيا، وكذلك في محاولة التمرد التي قامت بها الحركة داخل روسيا في يونيو/حزيران الماضي.

وحسب العقد، فقد باعت شركة "بكين يونزي للتقنية" قمرين اصطناعيين عاليي الدقة للمراقبة، تابعين لشركة الفضاء الصينية العملاقة "تشانغ غوانغ" إلى شركة "نيكا-فروت"، التي كانت حينها جزءا من إمبراطورية بريغوجين التجارية.

وكلّفت الصفقة 30 مليون دولار، تشمل ثمن القمرين الاصطناعيين، وخدمات إضافية.

ووفقا للمصدر الأمني الأوروبي، فقد طلبت مجموعة فاغنر -كذلك- صورا للأراضي الروسية في نهاية مايو/أيار الماضي، للطريق الممتد بين الحدود الأوكرانية وموسكو، الذي استولى عليه مقاتلو فاغنر نهاية يونيو/حزيران المنصرم، خلال تمردهم الذي أُحبط خلال 24 ساعة.