مقتل قائد في "الحزام الأمني" وإصابة آخرين بتفجير في أبين اليمنية

قُتل قائد من قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وأصيب 7 جنود آخرين في تفجير استهدف مركبة عسكرية بمديرية مودية في محافظة أبين جنوبي اليمن، وفق مصادر محلية ووسائل إعلام يمنية.

وقالت مصادر عسكرية أمس الأربعاء، إن عبوة ناسفة زرعت على قارعة الطريق وفجرت عن بعد لحظة مرور مركبة عسكرية تقل الرائد "سالم صلعان" قائد قوات الحزام الأمني بمنطقة شُقرة، الذي قتل وأصيب 7 على الأقل من الجنود الذين كانوا برفقته.





وتخوض قوات من أمن أبين وأخرى تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي حملة أمنية لملاحقة ما تصفها بـ"الجماعات المتشددة وعناصر تنظيم القاعدة" في شمالي المحافظة.

وكان 4 جنود قتلوا وأصيب 3 آخرون من قوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في تفجير عبوة ناسفة بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

واتهمت مصادر أمنية تنظيم القاعدة بالوقوف خلف الهجوم الذي وقع في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد غربي المحافظة الجنوبية.