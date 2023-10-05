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مقتل قائد في "الحزام الأمني" وإصابة آخرين بتفجير في أبين اليمنية

epa08512759 Militiamen of the separatist Southern Transitional Council (STC) ride a truck during fighting against Yemeni pro-government forces in the southern province of Abyan, Yemen, 27 June 2020. EPA-EFE/NAJEEB ALMAHBOOBI
مصادر بأبين اليمنية قالت إن قائد الحزام الأمني بمنطقة شُقرة قتل وأصيب 7 من مرافقيه (أرشيف- الأوروبية)
5/10/2023

قُتل قائد من قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وأصيب 7 جنود آخرين في تفجير استهدف مركبة عسكرية بمديرية مودية في محافظة أبين جنوبي اليمن، وفق مصادر محلية ووسائل إعلام يمنية.

وقالت مصادر عسكرية أمس الأربعاء، إن عبوة ناسفة زرعت على قارعة الطريق وفجرت عن بعد لحظة مرور مركبة عسكرية تقل الرائد "سالم صلعان" قائد قوات الحزام الأمني بمنطقة شُقرة، الذي قتل وأصيب 7 على الأقل من الجنود الذين كانوا برفقته.

وتخوض قوات من أمن أبين وأخرى تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي حملة أمنية لملاحقة ما تصفها بـ"الجماعات المتشددة وعناصر تنظيم القاعدة" في شمالي المحافظة.

وكان 4 جنود قتلوا وأصيب 3 آخرون من قوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في تفجير عبوة ناسفة بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

واتهمت مصادر أمنية تنظيم القاعدة بالوقوف خلف الهجوم الذي وقع في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد غربي المحافظة الجنوبية.

المصدر : الجزيرة + الصحافة اليمنية