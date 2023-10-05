تقرير كوري جنوبي: بيونغ يانغ توقف مفاعلا نوويا لاستخراج البلوتونيوم

نقل تقرير إخباري كوري جنوبي -اليوم الخميس- عن مصدر حكومي أن كوريا الشمالية أوقفت المفاعل النووي في مجمعها النووي الرئيسي، وتشير بعض التكهنات إلى أن ذلك قد يرجع لاستخراج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في صنع الأسلحة عن طريق إعادة معالجة قضبان الوقود المستهلك.

وذكر التقرير أنه وفقا لتقييم استخباراتي أجرته السلطات الأميركية والكورية الجنوبية، فإن تشغيل المفاعل النووي الذي تبلغ طاقته 5 ميغاوات في مجمع يونغبيون النووي قد تم تعليقه منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

ونقلت صحيفة "دونغا إلبو" عن مصدر حكومي القول إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعتقدان أن هذا قد يكون مؤشرا على إجراء أعمال إعادة معالجة للحصول على بلوتونيوم صالح للاستخدام في صنع الأسلحة.

وإعادة معالجة قضبان الوقود المستهلك -التي تتم إزالتها من مفاعل نووي- هي خطوة يتم اتخاذها قبل استخراج البلوتونيوم، ويعد مجمع يونغبيون النووي المصدر الرئيسي للبلوتونيوم في كوريا الشمالية، ومن المحتمل أن تستخدمه في صنع أسلحة نووية.

وتشغل كوريا الشمالية كذلك منشآت لتخصيب اليورانيوم، وهو مصدر منفصل للمواد التي يمكن استخدامها لصنع الأسلحة النووية.

كذلك نقلت صحيفة "دونغا إلبو" عن المصدر الحكومي الكبير قوله إن "احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية ليس مستبعدا"، من دون الخوض في تفاصيل.