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تقرير كوري جنوبي: بيونغ يانغ توقف مفاعلا نوويا لاستخراج البلوتونيوم

A North Korean nuclear plant is seen before demolishing a cooling tower (R) in Yongbyon, in this photo taken June 27, 2008 and released by Kyodo. North Korea is to restart the mothballed Yongbyon nuclear reactor that has been closed since 2007 in a move that could produce more plutonium for nuclear weapons as well as for domestic electricity production, its KCNA news agency said on April 2, 2013. As well as restarting the 5MW reactor at Yongbyon, the North's only known source of plutonium for its nuclear weapons programme, KCNA said a uranium enrichment plant would also be put back into operation, a move that could give it a second path to the bomb. Picture taken June 27, 2008. Mandatory Credit. REUTERS/Kyodo (NORTH KOREA - Tags: ENERGY POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS
مجمع يونغبيون النووي هو المصدر الرئيسي للبلوتونيوم في كوريا الشمالية (رويترز)
5/10/2023

نقل تقرير إخباري كوري جنوبي -اليوم الخميس- عن مصدر حكومي أن كوريا الشمالية أوقفت المفاعل النووي في مجمعها النووي الرئيسي، وتشير بعض التكهنات إلى أن ذلك قد يرجع لاستخراج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في صنع الأسلحة عن طريق إعادة معالجة قضبان الوقود المستهلك.

وذكر التقرير أنه وفقا لتقييم استخباراتي أجرته السلطات الأميركية والكورية الجنوبية، فإن تشغيل المفاعل النووي الذي تبلغ طاقته 5 ميغاوات في مجمع يونغبيون النووي قد تم تعليقه منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

ونقلت صحيفة "دونغا إلبو" عن مصدر حكومي القول إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعتقدان أن هذا قد يكون مؤشرا على إجراء أعمال إعادة معالجة للحصول على بلوتونيوم صالح للاستخدام في صنع الأسلحة.

وإعادة معالجة قضبان الوقود المستهلك -التي تتم إزالتها من مفاعل نووي- هي خطوة يتم اتخاذها قبل استخراج البلوتونيوم، ويعد مجمع يونغبيون النووي المصدر الرئيسي للبلوتونيوم في كوريا الشمالية، ومن المحتمل أن تستخدمه في صنع أسلحة نووية.

وتشغل كوريا الشمالية كذلك منشآت لتخصيب اليورانيوم، وهو مصدر منفصل للمواد التي يمكن استخدامها لصنع الأسلحة النووية.

كذلك نقلت صحيفة "دونغا إلبو" عن المصدر الحكومي الكبير قوله إن "احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية ليس مستبعدا"، من دون الخوض في تفاصيل.

المصدر : رويترز