قتلى وعشرات المفقودين جراء فيضانات بالهند

أفادت السلطات الهندية بأن ما لا يقل عن 14 شخصا لقوا حتفهم وأن نحو 102 من بينهم أكثر من 20 جنديا في عداد المفقودين إثر فيضانات اجتاحت شمال شرقي البلاد وأحدثت أضرارا بالغة بالمباني والبنية التحتية في المنطقة.

ووفق مصادر حكومية، فقد تسبب هطول أمطار غزيرة -أمس الأربعاء- على بحيرة لوناك الجليدية في الهيمالايا بارتفاع منسوب المياه في البحيرة، مما أدى إلى وقوع فيضانات في وادٍ بولاية سيكيم قرب الحدود مع الصين.

وقد ألحقت الفيضانات -التي اجتاحت المنطقة فجر اليوم الخميس- أضرارا بالبنية التحتية في المنطقة ودمرت 11 جسرا، فيما أشارت الوكالة المعنية بإدارة الكوارث في الولاية إلى أن 26 شخصا جرحوا جراء الكارثة التي قالت إنها ألحقت أضرارا بنحو 22 ألف شخص.

وقال مصدر عسكري عبر منصة "إكس" إن عمليات البحث متواصلة وسط استمرار هطول الأمطار الغزيرة وتدفق المياه بسرعة في نهر تيستا، فضلا عن انجراف طرق وجسور في العديد من المناطق.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين، قال المسؤول الحكومي في الولاية، فيجاي بوشان باتاك، "انتشلت حتى الآن 10 جثث، وهناك 82 شخصا بينهم جنود في عداد المفقودين".

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال وقوع انهيارات أرضية وتعطيل الرحلات الجوية مع توقع سقوط المزيد من الأمطار خلال اليومين المقبلين في مناطق بولاية سيكيم والولايات المجاورة.

وتسجل الهند فيضانات وانزلاقات تربة تتسبب بأضرار كثيرة خلال موسم الأمطار الذي يمتد من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول، في ما يقول الخبراء إن التغير المناخي يزيد وتيرة هذه الكوارث وشدتها.