5 قتلى من عائلة واحدة بقصف للنظام السوري في ريف حلب

قتل 5 مدنيين من بينهم 3 نساء، وأصيبت امرأة أخرى جميعهم من عائلة واحدة بقصف صاروخي لقوات النظام السوري استهدف منزلا سكنيا بريف حلب الغربي بعد منتصف الليلة الماضية.

وقال الدفاع المدني السوري (القبعات البيضاء) إن القصف استهدف منزل عائلة مهجّرة شمالي بلدة كفرنوران في ريف حلب الغربي، في حين نشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لنقله جثامين الضحايا إلى المستشفى.

وتشهد المنطقة بشكل متكرّر تبادلا للقصف بين قوات النظام وهيئة تحرير الشام -التي تسيطر على مناطق واسعة في محافظة إدلب ومحيطها- والفصائل المقاتلة معها.

وأفاد الدفاع المدني في سبتمبر/أيلول الماضي بمقتل 3 مدنيين بينهم رضيع، وإصابة 13 آخرين بينهم 7 أطفال بقصف من الطيران الحربي الروسي ومدفعية النظام على منزل في بلدة سرمين بريف إدلب شمال سوريا.

وكانت وساطة تركية روسية قد توصلت إلى وقف لإطلاق النار في إدلب إثر هجوم شنته قوات النظام في مارس/آذار 2020، ولا يزال وقف إطلاق النار صامدا بشكل عام رغم الانتهاكات المتكررة.

ويعيش أكثر من 4 ملايين شخص في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا وشمال غربها.