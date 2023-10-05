جورجيا قلقة بشأن اعتزام روسيا إقامة قاعدة بحرية في أبخازيا

أعربت جورجيا -اليوم الخميس- عن قلقها حيال تقارير إعلامية تحدثت عن خطط لتأسيس قاعدة بحرية روسية في منطقة أبخازيا الانفصالية، واصفة الخطوة بأنها انتهاك لسيادتها.

وكان زعيم منطقة أبخازيا أصلان بزانيا قال لوسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، إن البحرية الروسية تعتزم إقامة قاعدة على ساحل البحر الأسود في منطقة أبخازيا.

وعبرت وزارة الخارجية الجورجية عن قلقها "حيال بيان نظام الاحتلال الروسي في سوخومي في ما يتعلق بتأسيس قاعدة عسكرية روسية إضافية على الأراضي الجورجية المحتلة"، مضيفة أن "هذا النوع من الأعمال يشكل انتهاكا صارخا لسيادة جورجيا وسلامة أراضيها".

وصعّدت كل من موسكو وكييف هجماتهما على هذا الممر المائي الرئيسي منذ وقف روسيا -يوليو/تموز الماضي- العمل باتفاق يضمن المرور الآمن لسفن الشحن التي تحمل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال أصلان بزانيا لصحيفة "إزفستيا" الروسية "وقّعنا اتفاقا، وفي المستقبل القريب، ستكون هناك نقطة انتشار دائمة للبحرية الروسية في منطقة أوشامتشير".

وقال بزانيا -الذي كان من المقرر أن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع- إن الهدف من الاتفاق هو "زيادة القدرة الدفاعية لكل من روسيا وأبخازيا"، حسب المقابلة التي نشرت الخميس.

وأضاف أن "هذا النوع من التعاون سيستمر، لأنه يحمي المصالح الأساسية لكل من أبخازيا وروسيا، والأمن فوق كل شيء".

ولدى روسيا قواعد عسكرية دائمة في أبخازيا وفي منطقة انفصالية أخرى مدعومة من موسكو هي أوسيتيا الجنوبية اللتين اعترفت بهما روسيا دولتين مستقلتين عقب حربها مع الدولة القوقازية عام 2008.

والشهر الماضي، قصفت أوكرانيا مقر أسطول البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، مما شكل ضربة قوية لموسكو.