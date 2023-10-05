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قتلى وجرحى في هجوم بالمسيّرات على كلية عسكرية بحمص

Syrian troops man a checkpoint at the entrance of the village of Haydariyah, some seven kilometers outside the rebel-held city of Qusayr, after taking control of it, on May 13, 2013. Syrian troops captured three villages in the strategic Qusayr area of Homs province, allowing them to cut supply lines to rebels inside Qusayr town, a military officer told AFP. AFP PHOTO/JOSEPH EID
عناصر من الجيش السوري في نقطة تفتيش قرب حمص وسط البلاد (الفرنسية)
5/10/2023-|آخر تحديث: 5/10/202304:28 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أفاد التلفزيون السوري اليوم الخميس بأن هجوما بالمسيرات استهدف كلية عسكرية بعد انتهاء حفل تخرج ضباط في محافظة حمص، وتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا.

وأفاد الجيش السوري في بيان بأن الهجوم تم "عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، مما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بـ"مقتل 7 وإصابة أكثر من 20 ضابطا من قوات النظام في انفجار عنيف بمحيط الكلية الحربية بحمص، ناجم عن هجوم بطائرات مسيرة".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، علما بأن المجموعات المسلحة تسيطر على أجزاء من الأراضي السورية وتستخدم أحيانا الطائرات المسيّرة.

المصدر : الجزيرة + وكالات