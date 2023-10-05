قتلى وجرحى في هجوم بالمسيّرات على كلية عسكرية بحمص

أفاد التلفزيون السوري اليوم الخميس بأن هجوما بالمسيرات استهدف كلية عسكرية بعد انتهاء حفل تخرج ضباط في محافظة حمص، وتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا.

وأفاد الجيش السوري في بيان بأن الهجوم تم "عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، مما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بـ"مقتل 7 وإصابة أكثر من 20 ضابطا من قوات النظام في انفجار عنيف بمحيط الكلية الحربية بحمص، ناجم عن هجوم بطائرات مسيرة".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، علما بأن المجموعات المسلحة تسيطر على أجزاء من الأراضي السورية وتستخدم أحيانا الطائرات المسيّرة.