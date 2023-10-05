بريطانيا: روسيا قد تستهدف سفنا مدنية في البحر الأسود بألغام بحرية

قالت وزارة الخارجية البريطانية إن لديها معلومات استخبارية تشير إلى أن روسيا تعتزم استهداف سفن مدنية في البحر الأسود بألغام بحرية لمنع تصدير الحبوب الأوكرانية عبر هذا الممرّ الحيوي.

وجاء في بيان نشرته الوزارة أمس الأربعاء إنه "من المؤكد أن روسيا ستسعى لتجنب إغراق سفن مدنية علنا، وبدل ذلك ستُحمل أوكرانيا كذبا المسؤولية عن أي هجمات ضد سفن مدنية في البحر الأسود".

ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قوله إنّ "هذه المعلومات الاستخبارية تظهر استهتار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التامّ بأرواح المدنيين وباحتياجات الفئات الأكثر ضعفا في العالم"، إذ تعتمد دول أفريقية كثيرة على الزراعة الأوكرانية في إمداداتها من الحبوب.

وأوضح بيان الوزارة أن الهدف من نشر هذه المعلومات الاستخباراتية هو فضح تكتيكات روسيا للحيلولة دون وقوع أي حادث من هذا القبيل.

وقالت بريطانيا إنها تعمل مع أوكرانيا وشركاء آخرين لوضع ترتيبات لتحسين سلامة الشحن، وإنها تستخدم قدراتها في مجال الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع لرصد النشاط الروسي في البحر الأسود.





تحذير

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، نشرت بريطانيا قدرات استخباراتية لمراقبة الأنشطة الروسية في البحر الأسود.

وحذّرت وزارة الخارجية البريطانية في بيانها من أنّ "هذه القدرات ستساعدنا على تحديد المسؤوليات وإدانة أي هجمات روسية يمكن أن تستهدف في المستقبل بنى تحتية أو سفناً مدنية".

ووفق بريطانيا، فإن روسيا دمرت منذ انسحابها من اتفاقية صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في يوليو/تمّوز الماضي نحو 130 منشأة مرفئية في أوكرانيا و300 ألف طن من الحبوب.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، اتّهمت المملكة المتّحدة القوات الروسية بأنّها حاولت في نهاية أغسطس/آب الماضي عبر هجمات صاروخية عدّة، تدمير سفينة شحن مدنية ترفع علم ليبيريا بعدما رست في ميناء أوديسا، مؤكّدة أن المحاولة روسية.

يذكر أن عدد الهجمات التي يشنها كلا الطرفين -الروسي والأوكراني- في البحر الأسود زاد خلال الصيف، مع تكثيف روسيا قصفها للبنى التحتية الخاصة بالنقل في أوكرانيا.

وكانت كل من أوكرانيا وبولندا وليتوانيا قد أعلنت هذا الأسبوع إنشاء ما سُمي "ممرا أخضر" لنقل الحبوب الأوكرانية إلى ميناء كلايبيدا غربي ليتوانيا، بينما تتجه سفينتان نحو ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود.

وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن الاتفاق يقضي بنقل شحنات الحبوب الأوكرانية الموجودة حاليا على حدود بولندا إلى الميناء خلال اليومين المقبلين.

وتعني الاتفاقية الثلاثية بين بولندا وأوكرانيا وليتوانيا أن صادرات الحبوب الأوكرانية المرسلة إلى أسواق في أفريقيا والشرق الأوسط خصوصا، ستتوجه مباشرة عبر بولندا بدلا من إخضاعها لإجراءات تدقيق أولا على الحدود الأوكرانية البولندية.