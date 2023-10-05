بريطانيا تحقق بتورط إدارة مستشفى الممرضة القاتلة

أعلنت الشرطة البريطانية، أمس الأربعاء، أنها ستجري تحقيقا في تهمة القتل غير العمد مع إدارة مستشفى حيث قتلت ممرضة هناك 7 أطفال حديثي الولادة كانوا تحت رعايتها وحاولت قتل 6 آخرين.

وقالت الشرطة إن التحقيق بجرائم القتل غير العمد في مستشفى "كاونتس أوف تشيستر" بمدينة تشيستر شمال غرب إنجلترا، سيركز على الفترة التي ارتكبت فيها الممرضة لوسي ليتبي جرائم قتل بين يونيو/حزيران عام 2015 والشهر نفسه من 2016.

وحُكم على ليتبي (33 عاما)، بالسجن مدى الحياة في أغسطس/آب الماضي، بعد إدانتها بجرائم قتل في المستشفى حيث كانت تحقن الرضّع بالإنسولين أو الهواء.

وأعلنت هيئة الادعاء الملكية، التي تتولى المحاكمات في إنجلترا وويلز، أنها ستسعى إلى إعادة المحاكمة بتهمة محاولة ليتبي قتل طفلة في فبراير/شباط عام 2016، وحُدد موعد المحاكمة في يونيو/حزيران المقبل.

احتمال تورط الإدارة

وقال مفتش في الشرطة إن التحقيق سينظر في مجالات تشمل الإدارة العليا وصنّاع القرار لتحديد ما إذا كان هناك أي جريمة قد حدثت.

وأضاف المفتش أنهم يحققون حاليا مع أي فرد فيما يتعلق بالقتل غير العمد بسبب الإهمال الجسيم، مؤكدا أن التحقيق لا يزال في مراحل مبكرة.

ولم تتمكن هيئة المحلفين في المحاكمة المطولة التي انتهت في يوليو/تموز الماضي من التوصل إلى حكم بشأن 6 تهم بمحاولة قتل 5 أطفال، هم 3 فتيات وصبيان.

وأعلنت الحكومة إجراء تحقيق عام مستقل للنظر في كيفية التعامل مع مخاوف الأطباء من إدارة المستشفى.

ووُجهت انتقادات لمديري المستشفى بسبب فشلهم بالتصرف سريعا بشأن المخاوف المرتبطة بليتبي، التي ورد أن كبار الأطباء أثاروها منذ عام 2015.

من جهتها، نفت ليتبي جميع التهم الموجهة إليها، وقدمت استئنافا ضد إدانتها.