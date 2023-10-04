مئات المستوطنين يجددون اقتحام باحات الأقصى تحت حماية مشددة

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن أكثر من 300 مستوطن ومتطرف يهودي اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات صباح بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في خامس أيام "عيد العرُش" اليهودي.

وفرضت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قيودا مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى ومنعت دخول الشبان منذ صلاة الفجر.

كما أغلقت شرطة الاحتلال محاور طرق عدة في محيط البلدة القديمة وعززت قواتها ودفعت مئات من عناصرها إلى محيط المسجد الأقصى وداخل البلدة القديمة ومحيطها؛ لتأمين وصول آلاف المستوطنين والمتطرفين اليهود لأداء صلاة "بركة الكهنة الثانية" خلال عيد العرش في منطقة حائط البراق.





صلوات وحماية

وكان العشرات من المستوطنين قد أدوا صلوات تلمودية عند باب القطانين أحد أبواب الحرم القدسي، ومن ثم انطلقوا في مسيرة تجوب أزقة البلدة القديمة.

وقالت مراسلة الجزيرة من القدس المحتلة نجوان السمري، إن الاقتحامات التي ينفذها المتطرفون والمستوطنون متواصلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، مشيرة إلى تضييقيات يفرضها جنود الاحتلال على الصحفيين الفلسطينيين.

وبيّنت أن الاقتحام يبدأ من باب المغاربة بتأمين من شرطة جيش الاحتلال ثمّ يتجول المقتحمون في باحات المسجد الأقصى في دائرة بمحاذاة السور من الداخل وصولا إلى باب السلسلة الذين يخرجون منه.

وقالت المراسلة إن الآلاف يؤدون صلاة في حائط البراق، الذي تطلق عليه إسرائيل اسم حائط المبكى.

اقتحامات وتنديد

كان أكثر من 800 مستوطن ومتطرف يهودي قد اقتحموا المسجد الأقصى أمس الثلاثاء، وسط حراسة أمنية مشددة، في حين نددت الفصائل الفلسطينية بهذا التصعيد وحذرت من "تداعيات خطيرة" يؤدي إليها هذا الاستفزاز.

وبدأ ما يعرف بعيد العرش (آخر الأعياد اليهودية الثلاثة، الفصح والأسابيع والعرش) في 29 سبتمبر/أيلول الماضي ويستمر حتى 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويرتبط بذكرى تيه اليهود في صحراء سيناء وسكنهم تحت المظلات وفي الخيام.

وفي وقت سابق، حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من أن استمرار اقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على المقدسات لا يمكن لأحد التكهن بنتائجها.

أما حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فقالت إن منع الاحتلال المصلين من الوصول إلى المسجدين الأقصى والإبراهيمي تصعيد خطير للحرب الدينية على المقدسات.

في حين حذرت حركة الجهاد الإسلامي من أن جرائم الاعتداء على المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى لا يمكن أن تمر دون رد.

وبحسب إحصاء لوكالة الأناضول، فقد اقتحم 3116 مستوطنا المسجد الأقصى خلال الأيام الـ3 الماضية.

واستنادا إلى دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فقد اقتحم الأقصى الأحد 789 مستوطنا، فيما اقتحمه الاثنين 1468، ليقوم 859 مستوطنا باقتحام المسجد أمس الثلاثاء.

وتمثل هذه الأرقام أضعاف عدد المستوطنين في الأيام العادية حيث تراوح أعداد المقتحمين بين 100 و200 يوميا.

وتجددت الاقتحامات اليوم الأربعاء، على أن تتواصل الخميس أيضا.

مرافقة واشتباكات

وعادة ما تزداد وتيرة الاقتحامات للمسجد خلال فترات الأعياد اليهودية، وتتم على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية السماح للمستوطنين بتنفيذ اقتحامات عام 2003، رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

ووفق التقسيم الزماني والمكاني الذي فرضه الاحتلال منذ عام 1994 في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي، إذ لا يدخل الفلسطينيون المسجد ولا يقيمون صلواتهم خلال الأعياد اليهودية.

في الضفة الغربية أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس كما أصيب تسعة عشر شابا بحالات اختناق وفق ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية وأغلقتها ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي للاقتحام.

من جانبه أكد محافظ مدينة نابلس غسان دغلس بأن قوات الاحتلال تمارس عقابا جماعياً بحق أهالي القرية من خلال فرض حصار متكرر عليها، بهدف تأمين حماية للمستوطنين الذين يقتحمون منطقة جبل القبيبات المعروفة " بمستوطنة حومش " سابقاً.