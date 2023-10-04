أعلنت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين في تونس اليوم الأربعاء دخول عائلاتهم في اعتصام مفتوح بمقر الحزب الجمهوري تضامنا مع المعتقلين في السجون التونسية.

وقال المتحدث باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير -خلال مؤتمر صحفي- إن قرار الاعتصام المفتوح خطوة جديدة نحو تصعيد التحركات الاحتجاجية حتى يتم إخلاء سبيل كافة المعتقلين السياسيين.

وكانت حركة النهضة التونسية أعلنت أمس الثلاثاء أن 20 شخصية سياسية تخوض إضرابا عن الطعام تضامنا مع المعتقلين.

ومن بين الشخصيات التي أعلنت خوضها "معركة الأمعاء الخاوية" الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام والمعارض المصري أيمن نور.

كما أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أول أمس الاثنين دخول 5 موقوفين في إضراب عن الطعام احتجاجا على توقيفهم في ما تعرف بـ"قضية التآمر ضد أمن الدولة"، وهم عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي وخيام التركي ورضا بلحاج.

وانضم المضربون الخمسة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي أعلن بدء إضراب عن الطعام يوم الجمعة الماضي "تضامنا مع عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ 4 أيام دفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم"، وفق بيان لحركة النهضة.