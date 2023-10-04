شاهد.. قرية مصرية تنظم حفل تكريم لـ100 حافظ للقرآن الكريم

نظّم أهالي قرية في محافظة الغربية في دلتا مصر حفل تكريم لنحو 100 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم، وسط أجواء من الفرحة والتفاعل من أهالي القرية.

وبثّ حساب على موقع التواصل فيسبوك مقطعا مرئيا وثّق انطلاق موكب للطلاب بشوارع قرية "شررشابة"، التابعة لمركز زفتى، من تنظيم عدد من أهالي وعائلات الطلبة.

وأظهر المقطع ارتداء الأطفال لأوشحة وثياب مميزة قبيل انطلاق فعاليات تكريمهم بإحدى القاعات الخاصة بالقرية، بينما حرص الطلاب على رفع أعلام مصر.

وقال أحد المنظمين للاحتفالية -في تصريحات لصحيفة محلية-، إن "أعمار الأطفال تترواح بين 6 و13 عاما"، مؤكدا حرص القائمين على الحفل بتكريمهم بشهادات تقدير وجوائز عينية أخرى.