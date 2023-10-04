روسيا وأميركا تختبران أنظمة إنذار لحالات الطوارئ

تجري روسيا والولايات المتحدة اليوم الأربعاء اختبارات واسعة النطاق لأنظمة الإنذار في حالات الطوارئ عبر الهواتف المحمولة ومحطات التلفزيون والإذاعة.

ففي روسيا ستدوي صفارات الإنذار لمدة دقيقة واحدة اعتبارا من الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي (07:43 بتوقيت غرينتش)، وينقطع البث التلفزيوني والإذاعي لبث معلومات أمنية.

وقالت وزارة حالات الطوارئ، في بيان صحفي، إن فحصا واسع النطاق سيجري لأنظمة الإنذار العام على مستوى المناطق والبلديات في جميع أنحاء روسيا.

وأضافت أن نظام الإنذار مصمم لإرسال إشارة إلى السكان في الوقت المناسب "في حالة وجود تهديد أو حالة طوارئ طبيعية أو من صنع الإنسان".

وأجرت روسيا مثل هذا الاختبار لأول مرة في عام 2020، وهو جزء من مبادرة جديدة تلزم السلطات بإجراء اختبارات مرتين سنويا.

وقالت وزارة الطوارئ "عندما تسمع صوت صفارة إنذار، عليك التزام الهدوء وألا تصاب بالذعر، وأن تشغل التلفزيون على أي قناة أو إذاعة متاحة للجمهور، وتنصت إلى الرسالة الإعلامية".

كما ستجري الولايات المتحدة اليوم أيضا اختبارا واسع النطاق لأنظمة الإنذار العام عبر الهواتف المحمولة ومحطات التلفزيون والإذاعة.

وقالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، في بيان صحفي، إن الغرض من الاختبار هو التأكد من أن الأنظمة "لا تزال فعالة في تنبيه الجمهور إلى حالات الطوارئ، خاصة على المستوى الوطني".