روسيا تفعّل نظاما للتحكم بمركبات الفضاء ورصد التهديدات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تفعيل نظام تحكم عن بعد في المركبات الفضائية والقوات الفضائية الروسية يشمل التحكم المداري والراداري بالصواريخ.

وأضافت الوزارة في بيان، أن هذا النظام سيُستخدم لأغراض مختلفة فضلا عن مراقبة الوضع العام في الفضاء.

إضافة إلى ذلك يقم النظام بتحديد التهديدات الحقيقية لروسيا في الفضاء ومن الفضاء، كما تقوم بتوفير المعلومات حول "إطلاق الصواريخ الباليستية والتحذير من الهجمات الصاروخية".

وبحسب الوزارة، من المقرر أن تُنشر على الأراضي الروسية بحلول عام 2025 أكثر من 12 وسيلة أرضية متخصصة لرصد الفضاء الخارجي من جيل جديد.

رادارات ميدانية

وتطور روسيا أنواعا عدة من الرادارات الميدانية المحمولة التي تمكن قواتها من تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع ورصد تحركات الخصوم.

ويعد رادار "فارا – في آر" الروسي الأبرز في عالم الرادارات الروسية، إذ يوفر نظام عرض بانورامي لبيانات الهدف، وفقا لموقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

ويمكن لهذا الرادار رصد تحركات الأفراد والمركبات على مدار الساعة أيا كانت الظروف الجوية، ويقوم الرادار بجمع وتخزين بيانات الأهداف آليا بصورة تسمح للأنظمة الخاصة بإطلاق النار على الاهداف المرصودة في الوقت المناسب.

كما يقوم رادار "فارا- في آر" بإصدار إشارات صوتية أو مرئية عندما يرصد هدفا داخل نطاق الحدود التي يشارك في تأمينها أو المنطقة المخصصة لعمله.

ويستطيع أيضا تتبع 3 أهداف في وقت واحد وتحديد اتجاهاتها وسرعة كل منها إضافة إلى تحديد نوع الهدف سواء كان بشريا أو مركبة.