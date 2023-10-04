حركة الجهاد تعرض لأول مرة طائرات مسيّرة في غزة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي، إدخال عدد من الصواريخ الجديدة، وطائرات مسيّرة من أنواع مختلفة، إلى الخدمة.

وخلال عرض عسكري في غزة بمناسبة ذكرى انطلاقة الحركة، قالت سرايا القدس -في بيان- إنها طوّرت صواريخ من طراز "بدر 3" برأس متفجر يزن 400 كيلوغرام، مشيرة إلى أن العرض تضمن عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة التي يُكشف عنها لأول مرة.

وأوضح البيان أن المسيرات محلية الصنع، وهي مسيرة "سحاب" الاستطلاعية والهجومية، ومسيرة "صيّاد" الهجومية، ومسيرة "هدهد" الاستطلاعية.

كما استعرض عناصر سرايا القدس، راجمات صواريخ مختلفة الحجم، بالإضافة لصواريخ تصل إلى مدى أبعد مثل صاروخ "جعفر الجديد"، وصواريخ أخرى تحمل علامات استفهام على محيطها الخارجي.

من جهته، قال رئيس الدائرة العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري -خلال العرض- إن "رجال سرايا القدس والمقاومة تُعِد وتضرب في كل الساحات".

وأضاف العجوري "أعداؤنا أرادوا التطبيع لتهميشنا وعزلنا وتصفية قضيتنا فأردنا وحدة الساحات، أرادو لشعبنا ومجاهدينا القتل والاغتيالات ونحن أردنا ثأر الأحرار".

وتأسست حركة الجهاد الإسلامي عام 1987، وهي واحدة من الحركات الفلسطينية التي لا تعترف بإسرائيل، وهدفها تحرير فلسطين التاريخية، وأمينها العام الحالي هو زياد النخالة.