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الهند.. جنود مفقودون بفيضان نهر بعد أمطار غزيرة

فيضان النهر المفاجئ أغرق منازل وطرقات في ولاية سيكيم الهندية (الفرنسية)
4/10/2023

فُقد 23 جنديا هنديا اليوم الأربعاء جراء سيول وفيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار غزيرة اجتاحت واديا في ولاية سيكيم شمال شرق الهند.

وأكد الجيش الهندي أن عمليات البحث عن الجنود جارية، مضيفا أن الأمطار أدت إلى فيضان مفاجئ في نهر تيستا بعد أن كان منسوب مياهه أعلى بنحو 4 أمتار من مستواه العادي إثر تفريغ سدٍ كمية من المياه فيه بوقت سابق.

من جهته، قال مسؤول آخر في الجيش إن الأمطار المتقطعة والرعدية تعرقل عمليات الإنقاذ في المنطقة.

وأفاد متحدث حكومي بأن بعض مؤسسات الجيش تضررت على امتداد الوادي، مردفا أن المياه الآخذة في الارتفاع غمرت بعض السيارات بعد خروج الماء من أحد السدود.

وتسبب فيضان النهر بغرق عدد كبير من المنازل وانهيار طريق، خصوصا مع عبور السيول الجارفة من وسط الأحياء السكنية.

وهطلت الأمطار على واد يبعد نحو 150 كيلومترا شمالي مدينة غانتوك، عاصمة ولاية سيكيم الواقعة على الحدود مع نيبال والصين.

وتسجل الهند فيضانات وانزلاقات تربة تتسبب بأضرار كثيرة خلال موسم الأمطار الذي يمتد من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول، في ما يقول الخبراء إن التغير المناخي يزيد وتيرة هذه الكوارث وشدتها.

المصدر : الجزيرة + وكالات