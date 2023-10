الهند.. جنود مفقودون بفيضان نهر بعد أمطار غزيرة

فُقد 23 جنديا هنديا اليوم الأربعاء جراء سيول وفيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار غزيرة اجتاحت واديا في ولاية سيكيم شمال شرق الهند.

وأكد الجيش الهندي أن عمليات البحث عن الجنود جارية، مضيفا أن الأمطار أدت إلى فيضان مفاجئ في نهر تيستا بعد أن كان منسوب مياهه أعلى بنحو 4 أمتار من مستواه العادي إثر تفريغ سدٍ كمية من المياه فيه بوقت سابق.

من جهته، قال مسؤول آخر في الجيش إن الأمطار المتقطعة والرعدية تعرقل عمليات الإنقاذ في المنطقة.

وأفاد متحدث حكومي بأن بعض مؤسسات الجيش تضررت على امتداد الوادي، مردفا أن المياه الآخذة في الارتفاع غمرت بعض السيارات بعد خروج الماء من أحد السدود.

Sikkim: At least 23 army soldiers went missing in Teesta river flood after a sudden cloud burst on Lhonak Lake in North Sikkm. The bursting of Lhonak Lake in Chungthang, Sikkim has caused flooding in the low-lying areas. #23JawansMissing #SikkimFlood #SikkimCloudBurst… pic.twitter.com/Qk6jWrLjxF

— Fast Mail (@fastmailnews) October 4, 2023