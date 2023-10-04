تركيا تقصف مواقع لحزب العمال وواشنطن تدعوها للتنسيق مع العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن مقاتلاتها نفذت مساء اليوم الأربعاء غارات جوية على 22 موقعا تابعا لحزب العمال الكردستاني -الذي وصفته بالمنظمة الإرهابية- في كل من منطقة متينا وغارا وهاركوك وقنديل واسوس شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن هذه الغارات الجوية تأتي في إطار الحق بالدفاع المشروع الذي يضمنه لها البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة ولهدف ضمان أمن الحدود وردع الهجمات الإرهابية التي ينفذها حزب العمال الكردستاني والمنظمات الإرهابية الأخرى على حد وصفها.

وأوضح البيان أن الأهداف التي تم استهدافها تتألف من مغارات وملاجئ ومخازن يعتقد أنه كان يختبئ فيها مسؤولون رفيعو المستوى في حزب العمال الكردستاني.

وجاءت الغارات بعد اجتماع أمني انعقد في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة، شارك فيه وزراء الدفاع والداخلية والخارجية إضافة إلى رئيسي هيئة الأركان العامة وجهاز الاستخبارات.

وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع الأحد واستهدف مقر وزارة الداخلية التركية.

وفجّر أحد منفذي الهجوم نفسه بينما قتل الآخر بالرصاص قبل أن يتمكن من دخول مجمع الوزارة.

وقال وزير الدفاع التركي يشار غولار إن بلاده ستستمر في كفاحها ضد الإرهاب، وإن مواقع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في سوريا والعراق أهداف مشروعة للقوات المسلحة التركية على حد تعبيره.

احتجاج عراقي

وفي شأن ذي صلة من المقرر أن يزور وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي أنقرة غدا الخميس للقاء نظيره التركي يشار غولار.

وتأتي زيارة العباسي إلى أنقرة في أعقاب التنديد العراقي بالضربات الجوية التركية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني الموجودين في العراق.

وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إن بغداد تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة لحل هذه المشكلة.

في الوقت نفسه قالت الخارجية الأميركية إنها تتواصل مع حليفتها تركيا وعليها تنسيق عملياتها العسكرية مع العراق بشكل يحترم سيادته.

دخلا من سوريا

يذكر أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال إن التحريات الأمنية والاستخبارية أظهرت أن "الإرهابيين منفذي هجوم أنقرة"، دخلا تركيا من الأراضي السورية وتلقيا تدريبات في الداخل التركي.

وأكد أن "كافة البنى التحتية والفوقية ومنشآت الطاقة التابعة لحزب العمال الكردستاني الذي وصفه بـ"الإرهابي في سوريا والعراق باتت أهدافا مشروعة لقواتنا الأمنية والعسكرية والاستخبارية".

وأوضح فيدان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره من شمال قبرص، أن رد القوات المسلحة التركية على هجوم أنقرة، سيكون "ردا ملموسا للغاية يجعل الإرهابيين يندمون مرة أخرى على فعلتهم". مضيفا "نوصي أي أطراف ثالثة بالابتعاد عن المنشآت التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب".