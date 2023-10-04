بوتين سيزور قرغيزستان في أول رحلة بعد مذكرة توقيفه..

يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرغيزستان الأسبوع المقبل، في أول رحلة له إلى الخارج منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيفه.

ولم يغادر بوتين روسيا منذ أن أصدرت المحكمة ومقرها لاهاي مذكرة التوقيف في مارس/آذار على خلفية الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

وذكرت وكالة الأنباء القرغيزية كابار، نقلا عن مسؤول في المكتب الرئاسي، أنه "بدعوة من رئيس قرغيزستان صدير جباروف، سيقوم الرئيس الروسي بزيارة رسمية لبلادنا في 12 أكتوبر/تشرين الأول".

من جانبها ذكرت وسائل إعلام روسية، أن بوتين سيزور قاعدة جوية روسية في مدينة كانت بشرق العاصمة بشكيك في الذكرى الـ20 لافتتاحها.

جدير بالذكر أن بوتين نادرا ما غادر بلاده منذ إطلاق هجوم عسكري واسع النطاق ضد أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وقد غادر إلى الخارج آخر مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين زار دولتي قرغيزستان وبيلاروس المجاورتين.