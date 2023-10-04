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الجيش الأميركي يزود أوكرانيا بذخائر "إيرانية" مصادَرة

زورق للقوات الأميركية في مياه الخليج (رويترز-أرشيف)
4/10/2023-|آخر تحديث: 4/10/202308:25 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت القيادة الأميركية الوسطى أنها أرسلت قرابة 1.1 مليون طلقة مما وصفتها بأنها ذخائر إيرانية مصادَرة إلى القوات المسلحة الأوكرانية أول أمس الاثنين.

وقالت القيادة -في بيان نشرته اليوم الأربعاء- إن القوات البحرية التابعة للقيادة الأميركية الوسطى كانت قد صادرت هذه الذخائر -وهي من عيار 7.62 مليمترات- أواخر عام 2022 أثناء نقلها من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين في اليمن، حسب زعمها.

وذكر البيان أن الذخائر صودرت في 9 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي على متن القارب "مروان 1″، وأنها أصبحت مملوكة للحكومة الأميركية بتاريخ 20 يوليو/تموز 2023 بموجب قوانين وزارة الدفاع.

وشددت القيادة الوسطى على التزام واشنطن بالعمل مع حلفائها وشركائها لمواجهة "تدفق المساعدات الإيرانية الفتاكة في المنطقة بجميع الوسائل المشروعة"، وفقا للبيان.

وأضافت أن دعم إيران للجماعات المسلحة يهدد الأمن الدولي والإقليمي.

الجيش الأميركي أعلن خلال السنوات الماضية عن مصادرة الآلاف من الأسلحة والذخائر في بحر العرب (رويترز)

وكانت شبكة "سي أن أن" نقلت -في وقت سابق اليوم الأربعاء- عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن سترسل ما قالوا إنها آلاف الأسلحة والذخائر الإيرانية المصادرة إلى أوكرانيا، لتخفيف النقص الحاد لدى الجيش الأوكراني الذي ينتظر مزيدا من الأموال والمعدات من الولايات المتحدة وحلفائها.

كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة سترسل أسلحة صغيرة وذخائر إيرانية مصادرة إلى أوكرانيا.

وأشارت الوكالة إلى أن الكونغرس الأميركي لم يخصص أي أموال جديدة لأوكرانيا في قانون التمويل المؤقت الذي أقره السبت الماضي لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية.

المصدر : الجزيرة + وكالات + سي إن إن