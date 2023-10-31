23 هجوما على القوات الأميركية في العراق وسوريا خلال أسبوعين

تتواصل الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية في العراق وسوريا منذ أسبوعين، حيث أفادت وكالة رويترز بأن هجوما جديدا استهدف قاعدة عين الأسد العراقية التي تستضيف جنودا أميركيين.

ونقلت رويترز عن مصادر أمنية أن 4 صواريخ كاتيوشا أطلقت باتجاه القاعدة التي تقع في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال مصدران إن الصواريخ أُطلقت من منطقة صحراوية على بعد نحو 25 كيلومترا شمالي القاعدة، وإن قوات الأمن بدأت البحث عن منفذي الهجوم.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم قد تسبب في خسائر مادية أو بشرية، وقال مسؤولان في الجيش العراقي إن الصواريخ ربما سقطت بعيدا عن القاعدة.

في غضون ذلك، صرح مسؤول في البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) بأن قوات بلاده وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا تعرضت خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري لـ23 هجوما بطائرات مسيرة وصواريخ.

وأوضح للصحفيين أنه "من 17 إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف للهجوم 14 مرة على الأقل في العراق و9 مرات في سوريا".

وأضاف أن "معظمها أخفق في بلوغ أهدافه بفضل دفاعاتنا المتينة".

وكان البنتاغون قال في وقت سابق إن الهجمات أدت لإصابة 21 عنصرا أميركيا بجروح طفيفة، فيما توفي متعهد مدني بنوبة قلبية أثناء إنذار من هجوم محتمل في قاعدة عين الأسد.

من ناحية أخرى، استهدفت طائرات حربية فصائل مسلحة موالية لإيران تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري في محافظة دير الزور شرقي سوريا بعد أنباء عن هجوم استهدف القوات الأميركية في حقل كونيكو للغاز ظهر الاثنين.

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن طائرات حربية مجهولة استهدفت نقاط الفصائل الموالية لإيران في قرية خشام بعدما تعرضت القوات الأميركية لهجوم في حقل كونيكو.

وأضافت الوكالة أن طائرات مجهولة أيضا شنت هجومين على مواقع بمنطقة البوكمال في دير الزور.

وتواجه القوات الأميركية في الشرق الأوسط هجمات متصاعدة بالصواريخ والطائرات المسيرة على خلفية دعمها لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وألقت واشنطن باللائمة على فصائل موالية لإيران، وأعلنت تنفيذ غارات جوية الأسبوع الماضي استهدفت مواقع في سوريا قال البنتاغون إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

لكن البنتاغون أكد مرارا أنه حريص على ألا يتسع نطاق الحرب في غزة إلى مواجهة إقليمية مع إيران والقوى الموالية لها.

وينتشر نحو 2500 عسكري أميركي في العراق ونحو 900 آخرين في سوريا.